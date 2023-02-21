Haluk Levent’in AHBAP ekibini AFAD enkazdan kurtardı!
Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı ve dolandırıcılıkla suçlanan Haluk Levent, Hatay depremi sırasında Samandağ'da kuru gıda dağıtımı yapan iki Ahbap gönüllüsü ile bir çocuğun enkaz altında kaldığını söyledi. Levent paylaşımında "Ufuk , Ali ve bir küçük çocuk AFAD gönüllülerince az önce kurtarıldılar" açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede, başkanı olduğu AHBAP Derneği ile yardım faaliyetlerine devam eden Haluk Levent, Hatay'daki deprem sırasında 2 gönüllü ile bir çocuğun da enkaz altında kaldığını duyurdu.
Levent'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Artçı deprem anında Samandağ Tomruksuyu mevkinde kuru gıda yardımına giden Ahbap gönüllüleri Ali ve Ufuk çocuklara süt ve bisküvi dağıtırken enkaz altında kaldılar. Ufuk , Ali ve bir küçük çocuk Afad gönüllülerince az önce kurtarıldılar." ifadelerini kullandı.
"BİR DE ASILSIZ İHBARLAR VAR Kİ..."
Başka bir paylaşımda ise asılsız ihbarlara dikkat çeken Haluk Levent, "Bir de asılsız ihbarlar var ki. Neden böyle yapar insanlar.
Ahbap arama kurtarma şu 4 ayrı adrese gittiler ama ihbarlar asılsız çıktı. Lütfen yapmayalım diyeceğim ama lütfenlik değil vicdani bir durum bu." dedi.
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