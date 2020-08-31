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Aktüel Haluk Levent Yenikapı'da konser verdi
Aktüel

Haluk Levent Yenikapı'da konser verdi

Yenikapı etkinlik alanında İBB'nin desteğiyle düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan şarkıcı, şarkılarını etkinliğe arabalarıyla katılan müzikseverler için söyledi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 00:09:48 -
Haluk Levent Yenikapı'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Haluk Levent 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Yenikapı etkinlik alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle düzenlenen "Park Et Seyret" etkinliği İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Konser öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sahneye gelerek Türk bayraklarıyla İzmir Marşı'nı söyledi.

Konuşmasına etkinliğe arabalarıyla katılan konukların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan İmamoğlu, "Tedbirlerle yaşadığımız, önce sağlık dediğimiz günler ama bu zor günlerde bile birbirimizi tutkuyla kucakladığımız, sarıp sarmaladığımız, koruduğumuz ve büyük heyecanla umutla geleceğe baktığımız anlar vardır. İşte bu anlardan birisi de milli bayramlarımızdır." dedi.

Anadolu'nun kapılarının 1071'de Malazgirt Zaferi'yle açıldığını belirten İmamoğlu, "Malazgirt Zaferi bizim zaferimizdir. Onu doya doya hissederiz ancak şunu unutmamalıyız, 1071'de bize kapıları açılan bu güzel Anadolu'nun bu güzel toprakların kurtarıldığı tarih tekrar bize cennet vatan olduğu tarih de 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, bayramların sadece bir gün kutlanılması değil her gün yaşanılması gereken günler olduğunu söyledi.

Arhavili İsmail'in türküsünün bir kurtuluş savaşı destanı türküsü olduğunu belirten Levent, konsere bu eserle başlamak istediğini dile getirdi.

Aşık Nesimi'nin yüzyıllar önce söylediği "Haydar Haydar" adlı eserin bugün de güncelliğini koruduğunu anlatan şarkıcı, "Bu topraklarda yazmış, kimsenin giydiğine kıyafetine karışmayın demiş. Kimsenin arkasından konuşmayın dedikodu yapmayın demiş. İnsanları ortak paydada buluşturalım demiş." ifadesini kullandı.

Haluk Levent, "Kaçış", "Ankara", "Arhavili İsmail", "Haydar Haydar", "Yollarda Bulurum Seni", "Anlasana", "Dert Olur" ve "Elfida" şarkılarının yanı sıra "Halimem" ve "Batum Türküsü"nün de arasında bulunduğu çok sayıda eser seslendirdi.

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