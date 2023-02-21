Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a ayar veren "imam" meğer...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur 500 milyar bağışladı. İşte 500 milyarlık adamsınız, yapacağınız hepsi bu. Kusura bakma Haluk Levent, ben de bugün 500 milyarı bağışlarım'' diye açıklamalar yapan kişinin imam olmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Ali Erbaş'ın; Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u cuma hutbesinde eleştiren, imam olduğu iddia edilen kişi hakkındaki sözlerine yer verdi.

Hakan, şunları kaydetti:

"Bir video geçtiğimiz günlerin gündemindeydi. Şöyle bir video:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cami gibi bir yer. Vaaz veren bir hoca. Hoca açmış ağzını, yummuş gözünü. Haluk Levent’e, Oğuzhan Uğur’a saydırıyor.

Bu video çok dolaştı. Herkes bir şey söyledi. Ben de ‘İmamlar Ne Yapmalı’ diye bir yazı yazdım. “Nefret ettirmemeli, sevdirmeli. Uzaklaştırmamalı, yakınlaştırmalı” türü ilkeleri hatırlatan bir yazı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, dün bir mesaj attı bana. Mesajda şunlar yazıyordu:

“Merhaba Ahmet Hakan Bey. Bugünkü yazınız için teşekkür ediyorum. Tüm imamlarımıza her zaman tavsiye ettiğim hatta talimat verdiğim çok önemli ilkeler. Birkaç gün önce Haluk Levent ile ilgili konuşma yapan kişi bir imam değil, İstanbul’daki bir organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi. En kalbi selam ve muhabbetlerimle. Allah’a emanet olunuz. Ali Erbaş.” (…)"