Haluk Levent konserinde kan aktı! Gece hayatı ve eğlence düşkünlüğünün tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent'in konserinde iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.