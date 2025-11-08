  • İSTANBUL
ABD ordusu, Nijerya'ya askeri müdahale için hazırlanıyor İddiası

Şara ziyareti öncesi ABD’den flaş karar: Suriye’den yaptırımlar kaldırıldı

İBB iddianamesi salı günü açıklanacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

İki ülke anlaştı! Çin - ABD görüşmesi sonrası Çin nadir toprak elementleri kısıtlamalarını durdurdu

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Ülker Bisküvi yılın 9 ayını 80,9 milyar lira ciroyla kapattı! KAP'a bildirildi

6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan “İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!”

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem Haluk Levent konserinde kan aktı! Gece hayatı ve eğlence düşkünlüğünün tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi
Haluk Levent konserinde kan aktı! Gece hayatı ve eğlence düşkünlüğünün tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi

Haluk Levent konserinde kan aktı! Gece hayatı ve eğlence düşkünlüğünün tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi

Haluk Levent konserinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamındaki Haluk Levent konserinde bıçakla kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent'in konserinde iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da konser alanında bıçaklı kavga: 10 yaralı
Diyarbakır’da konser alanında bıçaklı kavga: 10 yaralı

Diyarbakır’da konser alanında bıçaklı kavga: 10 yaralı

Ankara’da bıçaklı kavga dehşeti! Tartışma kanlı bitti, 1 kişi öldü
Ankara’da bıçaklı kavga dehşeti! Tartışma kanlı bitti, 1 kişi öldü

Ankara’da bıçaklı kavga dehşeti! Tartışma kanlı bitti, 1 kişi öldü

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı
Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı
İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı

İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı

 

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapatan zabıt katibi, kendini "Maddi sıkıntılar içindeydim" ifadeleriyle savunmaya kalkıştı. ..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
