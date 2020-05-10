  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Haluk levent eziyet edilen hayvanlar için harekete geçti

İzmir’de Karabağlar Belediyesinin sahibinden ağır şiddet gördükleri için korumaya aldığı ve tedavisine başladığı köpekler, ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu’na (AHBAP) emanet edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:25:35 -
Haluk levent eziyet edilen hayvanlar için harekete geçti

İzmir’de Karabağlar Belediyesinin sahibinden ağır şiddet gördükleri için korumaya aldığı ve tedavisine başladığı köpekler, ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu’na (AHBAP) emanet edilecek. Hayvanlar, bundan sonraki yaşamlarını Kemalpaşa ilçesindeki dana Ferdinand’ın da bulunduğu çiftlikte sürdürecek.


İzmir Karabağlar’da bir vatandaşın köpeklere işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler, 7 köpeği yasalar çerçevesinde koruma altına alarak, tedavi ve bakımını gerçekleştirdi. AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu arayarak köpeklerin bakımını üstlenebileceklerini söyledi. Teklifi kabul ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Sevgili Haluk Levent ile görüşme sağladık. İlgisi için teşekkür ederim. Karabağlar’daki sevimli dostlarımızı korumaya ve onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” dedi.


Levent de sosyal medya hesabından, “7 köpek kurtarıldı. Biri işkence görmüş, 4’ü yaralı. Karabağlar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tedavilerini sürdürüyor. Sevgili Muhittin Selvitopu ile görüştük. Köpeklerin bakımını üstleneceğimizi söyledik. Kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Dostlarımız artık Ferdinand’ın çiftliğinde yaşayacak” mesajını paylaştı.


Köpeklerin bakım ve tedavisine Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Uzundere Rehabilitasyon Merkezinde devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı