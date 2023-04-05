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Medya Haluk Levent aday olacak mı? 'Siyasete girersem...'
Medya

Haluk Levent aday olacak mı? 'Siyasete girersem...'

Yeniakit Publisher
2023-04-05 03:40:00 -
Haluk Levent aday olacak mı? 'Siyasete girersem...'

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, siyasete gireceği ve milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Sürekli olarak siyasete gireceği yönünde haberlerle gündeme gelen Haluk Levent, son iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Levent "Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. Olmadı olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize." ifadelerini kullandı.

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