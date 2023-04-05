Haluk Levent aday olacak mı? 'Siyasete girersem...'

Sürekli olarak siyasete gireceği yönünde haberlerle gündeme gelen Haluk Levent, son iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Levent "Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. Olmadı olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize." ifadelerini kullandı.

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