Sağlık Bakanlığı, Rusya’da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla Türkiye’ye getirdi. 3 defa akciğer sönmesi geçirdiğini ifade eden 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, "Çok mutluyum tabiî ki ailemi göreceğim. Sağlık hizmeti alacağım çok sevinçliyim. Bir an önce hastaneye yatıp sağlığıma kavuşmak istiyorum. Rusya'da 4'ncü sınıf tıp öğrenciyim 3 kere akciğer sönmesi geçirdim üçünde de tüp takarak tedavi ettiler. Bir türlü ameliyata almak istemediler. Ameliyata almadıkları için sürekli tekrarladı. Koronavirüs yayıldığı için ameliyata almak istemediler. Bakanlığa biz başvurduk orada tedavi etmediler bizde bakanlığa başvurduk. Buradan özellikle Sağlık Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Konsolosluğumuz çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Haluk Hasan Seyithanoğlu kimdir nerelidir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Haluk Hasan Seyithanoğlu1996 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Ailesi İstanbul'da Beylikdüzü'nde oturan Haluk Hasan, Moskova'da I.M. Sechenov First Moscow State Medical University'de okuyordu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir süredir akciğer hastalığından tedavi görüyordu.