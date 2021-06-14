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Haluk Bayraktar'dan Türk bilim insanlarına destek!
Gündem Haluk Bayraktar'dan Türk bilim insanlarına destek!
Gündem

Haluk Bayraktar'dan Türk bilim insanlarına destek!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kovid-19'a karşı BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye sosyal medya hesabından destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 16:21:00 -
Haluk Bayraktar'dan Türk bilim insanlarına destek!

 Yeni Akit/Ankara 

Koronavirüs'e karşı geliştirdikleri aşı ile dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Kanser'e karşı yapacakları aşı çalışmalarına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan destek geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı en etkili aşı olan Pfizer/BioNTech'i geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i tarih altın harflerle yazacak. Asırlar sonra bile insanlığı bu karanlıktan çıkaran bilim insanları olarak anılacaklar. mRNA aşılarının teknolojisine güvenmeyip laf edenler de sustu. Dr. Türeci ve Prof. Şahin, şimdi insanlığa hizmet edecek başka bir projenin eşiğinde. Geliştirecekleri kanser aşılarıyla nice hayatın kurtulmasına ve daha sağlıklı bir gelecek hayaline destek verecekler. İnanıyoruz kanseri de yenecekler...Tebrikler" ifadelerini kullandı.

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