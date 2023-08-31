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Gündem Haluk Bayraktar'dan provokatör Birgün'e şamar
Gündem

Haluk Bayraktar'dan provokatör Birgün'e şamar

Yeniakit Publisher
2023-08-31 13:03:00 -
Haluk Bayraktar'dan provokatör Birgün'e şamar

Birgün Gazetesi her yıl olduğu gibi bu yılda da TEKNOFEST'e çamur atmaya devam ediyor. Gazetenin 'Gençliğin parası TEKNOFEST'e' başlıklı yalan haberi sebebiyle Baykar CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Her yıl aynı yalan, aynı iftira... ' diyerek tepki gösterdi.

CHP yandaşı BirGün Gazetesi her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'i düzenleyen ve gençlerin teknoloji eğitimine destek veren T3 Vakfı'na yalan haber yaparak çamur atmaya çalıştı.

T3 Vakfı'nın TEKNOFEST için Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 2 milyon 801 bin 975 TL para aldığını iddia eden gazeteye Baykar CEO'su ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'dan cevap gecikmedi.

Haluk Bayraktar, "Her yıl aynı yalan, aynı iftira..." notuyla yaptığı açıklamada haberi yalanlayarak aksine Baykar Teknoloji'nin T3 Vakfı'na 200 milyon TL aktardığını belirtti. Bayraktar bu paranın vakfa TEKNOFEST'i düzenlemeleri ve 100 bin depremzede genci TEKNOFEST'e getirmeleri için verildiğini de ekledi.

BU HARCAMALARIN TAMAMI ÜLKEMİZ İÇİN YAPILIYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayraktar ülkenin gençleri ile gurur duyulması gerektiğini belirterek, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir teknoloji festivali yapıyoruz. Maalesef yine eşi benzeri olmayan bir şekilde buna gözünü, kulağını kapayan ve karalamaya çalışan bir "basın" var. Gelin, görün, teknoloji geliştiren, girişimler kuran ülkemizin gençleriyle gurur duyun... Bu harcamaların tamamı "Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun" diyerek gençlerimiz proje geliştirsin ve ülkemizi tam bağımsız yarınlara taşısın diye yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Bayraktar açıklamasının sonunda "Varsın yalan yanlış yazsınlar. Çocuklarımız, gençlerimiz, yarınlarımız için bu uğurda sarf edilen her şey helali hoş olsun. Bizler asla #MilliTeknolojiHamlesi yolundan DÖNMEYECEĞİZ!" diyerek her türlü yalan habere ve baskıya rağmen gençleri desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak: Star Gazetesi

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Yorumlar

OSMAN DURAN

BU ORGANİZASYONUN HER KURUŞU HAZİNEDEN ÖDENMELİ. MİLLETİMİZE ÖZGÜVEN AŞILAMAK BU KADAR UCUZKEN BİLE HÜKÜMET ADIM ATMIYORSA HATA YAPIYOR. 1 MİLYONA YAKIN KAMU ARACINA HARCANAN PARANIN KÜÇÜK BİR KISMI BURAYA DA HARCANABİLİR ELBETTE. CHP BELEDİYELERİNDE HERŞEYE PARA HARCANIRKEN, OSMANLI SÖVGÜLERİ İÇİN 23.5 MİLYON HARCARKEN, BÖYLE BİR ORGANİZASYONA 200 MİLYON HARCAMAMAK HATA OLUR

hasel

Birgün gazetesinin ne olduğunu bilen var,bilmeyen var.Bölücü nitelikli gazete yapıdadır.Böyle gazete zaten kendine yakışanı yapar.
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