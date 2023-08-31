Haluk Bayraktar'dan provokatör Birgün'e şamar

CHP yandaşı BirGün Gazetesi her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'i düzenleyen ve gençlerin teknoloji eğitimine destek veren T3 Vakfı'na yalan haber yaparak çamur atmaya çalıştı.

T3 Vakfı'nın TEKNOFEST için Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 2 milyon 801 bin 975 TL para aldığını iddia eden gazeteye Baykar CEO'su ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'dan cevap gecikmedi.

Haluk Bayraktar, "Her yıl aynı yalan, aynı iftira..." notuyla yaptığı açıklamada haberi yalanlayarak aksine Baykar Teknoloji'nin T3 Vakfı'na 200 milyon TL aktardığını belirtti. Bayraktar bu paranın vakfa TEKNOFEST'i düzenlemeleri ve 100 bin depremzede genci TEKNOFEST'e getirmeleri için verildiğini de ekledi.

BU HARCAMALARIN TAMAMI ÜLKEMİZ İÇİN YAPILIYOR

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Bayraktar ülkenin gençleri ile gurur duyulması gerektiğini belirterek, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir teknoloji festivali yapıyoruz. Maalesef yine eşi benzeri olmayan bir şekilde buna gözünü, kulağını kapayan ve karalamaya çalışan bir "basın" var. Gelin, görün, teknoloji geliştiren, girişimler kuran ülkemizin gençleriyle gurur duyun... Bu harcamaların tamamı "Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun" diyerek gençlerimiz proje geliştirsin ve ülkemizi tam bağımsız yarınlara taşısın diye yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Bayraktar açıklamasının sonunda "Varsın yalan yanlış yazsınlar. Çocuklarımız, gençlerimiz, yarınlarımız için bu uğurda sarf edilen her şey helali hoş olsun. Bizler asla #MilliTeknolojiHamlesi yolundan DÖNMEYECEĞİZ!" diyerek her türlü yalan habere ve baskıya rağmen gençleri desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak: Star Gazetesi