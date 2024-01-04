Haluk Bayraktar CHP'li iftiracıları yerin dibine soktu

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen ismi oldu.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın ve Halk TV ekranlarında Prof. Dr. Hurşit Güneş'in İHA'larla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararına ve BAYKAR'a yönelik ortaya attığı 'teşvik' iddialarına tepki gösterdi.

Bayraktar, 'Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba? Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız.' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı;

Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba?

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Yalan ve iftira rüzgarı diner mi?

Alıştık. Bu ne ilk, ne de son...

Bugüne kadar defalarca açıkladık. Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız.

S/İHA Ar-Ge projelerimizin başlangıcından bugüne kadar geçen 20 yıllık süreçte tüm gelirlerimizin %83'ünü, son yıllarda ise %90'dan fazlasını ihracattan elde ettik. Sektörümüzün açık ara ihracat lideriyiz. Yurt dışında kazanıp ülkemize getiriyoruz. Helal kazancımızın vergisini ödemekten de onur duyuyoruz.

Yüksek teknolojiye sahip tüm yatırımlarımızı bugüne kadar 1 adet dahi sipariş garantisi almadan, ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla finanse ettik. Yatırım teşviği kapsamındaki tüm yatırımlarımızı aynı şekilde ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik.

Yabancı yatırımcı hem tüm teşviklerden hem de tüm nakit ve hibe desteğinden faydalanırken bu destekleri kullanmayan milli bir firmaya bu tepki niye? Yatırıma hem de stratejik yatırıma düşmanlığın sonu yok.

Türkiye tam bağımsız ve refaha sahip bir ülke haline gelmek için yüksek teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam etmeli. Dünyadaki her devletin yaptığı gibi ülkemiz de bu yatırımlara elinden geldiğince destek vermeli. #MilliTeknolojiHamlesi hareketi akamete uğramadan başarıya ulaşmalı.

Haluk Bayraktar, Halk TV ekranlarında Prof. Dr. Hurşit Güneş'in Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen ismi olmasıyla ilgili yorumuna da tepki gösterdi.

Bayraktar açıklamasında, ''Anlatıyoruz anlamamakta ısrar ediliyor. Cehaletin, yalanın ve iftiranın ardı arkası kesilmiyor... Ülkemizin savunma ve havacılık ihracatının %30’dan fazlasını gerçekleştiren, Türk savunma sanayiinin açık ara ihracat birincisi ve bunu tek bir ürünle gerçekleştiren, Türkiye'nin savunma ve güvenlik harcamalarından aldığı pay %1'in altında olan, Gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde elden bir firma nasıl oluyor da iç piyasada tekel oluyor? Yapmayın, kendinizi komik duruma düşürmeyin...'' ifadelerini kullandı.