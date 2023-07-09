Haluk Bayraktar 2009 yılındaki çarpıcı olayı ilk kez anlattı: Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçaktı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, dünyaya rüştünü ispatlayan Türkiye'nin yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin ilk uçuşunun 'kaçak' olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan 'Hedef KIZILELMA' belgeselinin ikinci bölümü Baykar'ın Youtube kanalında yayınlandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2009 yılında Bayraktar TB2'nin gelişim sürecinde yaşanan çarpıcı olayı anlattı.



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'Ergün Paşa 'uçurun' deyince uçurduk'

Dünyaca ünlü TB2'nin eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Oramiral Ergin Saygun'un verdiği 'uçurun' talimatı ile yaptığı ilk uçuşunun kaçak olduğunu belirten Bayraktar, ''Keşan'da uçağı uçuracağız izin vermiyorlar. Ankara izin vermiyor. Babamın maşa kılıklı paşa dediği adamlar vardı. 1'inci Ordu Komutanı Ergin Paşa dedi ki, 'Siz uçurun' Keşan da ona bağlı. Babam da dedi ki, 'Ya komutanım! Biz uçururuz sorun yok da sizin gibi değerli insanlara zarar verirler.'' Ergin Paşa 'Uçurun' deyince 2009 haziranında uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Dünyaca meşhur Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuştu.'' ifadelerini kullandı.