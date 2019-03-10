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Halterde Cansu Bektaş Yıldızlar Dünya şampiyonu oldu

Las Vegas’da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda 40 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 54 kilo ile altın, silkmede 66 kilo ile altın, toplamda ise 120 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

10 Mart 2019 Pazar 12:14
Halterde Cansu Bektaş Yıldızlar Dünya şampiyonu oldu

Las Vegas’da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda 40 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 54 kilo ile altın, silkmede 66 kilo ile altın, toplamda ise 120 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu.


ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’na 44 ülkeden 85 kadın 98 erkek sporcu katılıyor. Milliler turnuvada 7 erkek, 9 kadın olmak üzere toplam 16 sporcu ile yer alıyor.


Şampiyonanın ikinci gününde piste çıkan Cansu Bektaş 40 kiloda koparmada 54 kilo ile altın, silkmede 66 kilo ile altın, toplamda ise 120 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu. Aynı kiloda yarışan Zeliha Ülker ise koparmada 45 kilo ile bronz, silkmede 62 kilo ile bronz, toplamda ise 107 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı ve üçüncü oldu. Cansu Bektaş, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını ABD’de dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı’nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



Korubeyi günü 1 altın ile kapattı


45 kiloda mücadele eden Bahar Korubeyi ise koparmada 55 kiloyu, 3 hakkında da kaldıramadı. Silkmede 73 kiloyla birinci olan Bahar, toplamda dereceye giremedi ve günü 1 altın ile kapattı.


61 kiloda yarışan Yusuf Fehmi Genç de koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 146 kilo ile altın, toplamda ise 254 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı ve ikinci oldu.


Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nın ikinci günün sonunda ay-yıldızlılar, sayısı 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.


Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar madalya alan sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini kutladı ve başarının tesadüf olmadığını vurguladı.


Turnuvada yarın 49 kiloda Nida Karasakal ve Gamze Nur Sarıkaya saat 11.00, 67 kiloda Turan Güngör 17.00’de, 55 kiloda Cansel Özkan saat 14.00’de madalya için mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:14
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