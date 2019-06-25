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Halktan politikacılara büyük isyan!

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde halk, verdikleri rüşveti geri isteyerek siyasi liderlere karşı isyan etti.

25 Haziran 2019 Salı 16:26
Halktan politikacılara büyük isyan!

Hindistan Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee’nin bakanlara seslenerek vatandaşlardan aldıkları rüşvetleri iade etme çağrısında bulunmasının ardından halk partinin yerel temsilcisinin evine akın etti. Batı Bengalliler, verdikleri rüşveti geri istedi.

Benzer olayların eyalet çapında yaşandığı belirtildi.

Bir protestocu IANS haber ajansına yaptığı açıklamada, “Aldıkları parayı kurbanlara geri iade etmeliler. Bu liderlere bir ders vereceğiz” dedi.

Hindistan’da politikacılar arasında rüşvet olaylarına sık rastlansa da BBC’nin Batı Bengal muhabiri Amitabha Bhattasali bu senaryonun ‘beklenmedik’ olduğunu söyledi.

Banerjee, Hindistan’da bir hayli popüler bir lider. Ancak son verilere göre desteği azalıyor.

Bu son rüşvet açıklamasının da destek kazanma adına yapılmış olabileceği konuşuluyor. Hindistan’da yapılan son seçimlerde Banerjee’nin partisi Batı Bengal eyaletindeki 42 sandalyeden 22’sini kazanabildi. 2014 yılındaki seçimlerde 32 sandalyeye sahipti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:26
  1. Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee
  2. IANS haber ajansı
  3. Hindistan
  4. Protesto

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