Halkın sağlığı ile oynuyorlar

‘Döviz’ bahanesiyle ithal girdi maliyeti olmayan, yerli ürünlere dahi zam yaparak fiyat yükseltmeyi hedefleyen stokçular, piyasa değerinin çok üzerinde fiyatla mal satmak için vatan hainliğine devam ediyorlar. Sağlık problemleri nedeniyle mecburen sürekli ilaç ve medikal malzeme kullanmak zorunda olan vatandaşlar, ilaçların dozunu düşürmeye, kullandıkları medikal malzemenin de kullanım süresini uzatmaya çalışıyor.

Diğer taraftan kamu hastaneleri ve birçok özel hastane ilaç ve tıbbi malzeme alımı konusunda fiyat artışları nedeniyle bir dizi önlemler almaya başladı. Hastane depolarında bulunan ilaç ve malzemelerin dikkatli kullanımı konusunda uyarılarda bulunulurken, ‘Hayati olmayan ameliyatların”ertelenmesi isteniyor. “Malzeme eksikliği nedeniyle hayati olmayan ameliyatları yapmayın”uyarısında bulunan hastane yönetimleri, uyarılara uyulmaması durumunda denetleyici kurumların, hastane ve doktorlar hakkında yasal işlem yapabileceğine dikkat çekiyor. Uyarılar sonrasında doktorlar ile hastalar arasında yaşanan tartışmalarda, doktorlar hastane yönetiminin genelgesini göstererek, sorunun kendilerinden değil fırsatçı firmalardan kaynaklandığını vurguluyorlar.

Örneğin Gazi üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimliği de tüm bölüm başkanlıklarını uyararak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Bölüm başkanlıklarına gönderilen, “Malzeme Alımları” konulu genelgede, “Sağlık araştırma ve uygulama merkezi faaliyetleri çerçevesinde, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri tedarikçisi olan firmalar son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler sebebiyle sağlık uygulaması tebliğinin (SUT) üzerinde fiyat vermektedir. Bu doğrultuda sağlık hizmetinin sunumuna devam edilebilmesi, sağlık hizmetlerinin bekletilemez ve aksatılamaz, insan sağlı ile yaşamanın ihmal edilemez özelliği nedeniyle ameliyatlarda işlemlerde kullanılacak malzemelerin satın alma sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılacak ameliyat/ işlemin zorunluluğu ve hayati önem arz edip etmediğine ilişkin gerekçeli raporun satın alma istemlerinin altına eklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alınacak olup, diğer elektif ameliyat, işlem vb. için kullanılacak olan malzemelerin alımı ertelenecektir. Bölümünüz tarafından düzenlenecek ‘Hayati öneme haiz’ belgesi sayesinde hem bölüm, hem hastane hem de üniversite yönetimi Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı gibi denetleyici kurumlar karşısında hesap verebilir olacak, bunun yanı sıra, ‘Devleti zarara uğratmak’ ve ‘Kamu zararına sebebiyet vermek’ tarzı suçlamalar karşısında kanıt olarak sunulabilecektir”uyarılarına yer verildi