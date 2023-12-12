‘Halkçı’ Başkan lüks otelde kalıyor! Tevazu maskesi düştü

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Delege pazarlıkları ve kirli para iddiaları gölgesinde genel başkan seçilen ve koltuğa oturur oturmaz “halkçı başkan” imajı çizen CHP Genel Başkanı Özgür Özel fena yakalandı. Ankara’da evi olmadığını ve milletvekili seçildiği 2011 yılından beri Türk Eczacıları Birliği misafirhanesinde kaldığını söyleyen Özgür Özel’in ikamet ettiği misafirhanenin fitness merkezinden saunaya, buhar banyosundan masaj odalarına ve yüzme havuzuna kadar ultra lüks bir otel konforunda olduğu öğrenildi.

Saray yavrusu

CHP Genel Başkanı seçilir seçilmez Kıbrıs’ın 40. kuruluş yıl dönümüne katılmak için Lefkoşa’ya tarifeli uçakla seyahat eden Özel’in çizmeye çalıştığı “israftan kaçınan başkan” imajı bir kez daha elinde patladı. Sözde mütevazı bir hayat yaşadığını ileri sürdüğü halde özel jetle Hatay’a giden, partisinin il başkanlarıyla İstanbul Boğazı’nı gören lüks bir otelde yaklaşık 20 milyon liralık kampa giren ve Ekrem İmamoğlu ile sinema kapatarak film izleyen Özel fena yakalandı. Mesleği eczacılık olan ve yandaş medyaya verdiği röportajında, “Ankara’da evim yok, misafirhanede kalıyorum” sözleriyle duyar kasan Özel’in milletvekili seçildiği 2011 yılından beri yaşadığı Türk Eczacıları Birliği’ne ait misafirhanenin ultra lüks otel kompleksi olduğu ortaya çıktı.

Binada yok yok

Mimari proje yarışmasında birincilik alan ve temeli 23 Ekim 1997 tarihinde atılan sosyal tesisin toplamda 7500 metrekare kapalı alana sahip olduğu ve içerisinde fitness merkezi, sauna, buhar banyosu, masaj odaları, tenis kortu, spor kompleksi, mini kulüp, açık kapalı yüzme havuzu, squash salonu, 300 kişilik restoran, 250 kişilik konfreans salonu, 20-30-50-100 kişilik seminer ve sergi salonları ile 6’sı süit toplam 41 odası bulunduğu öğrenildi. TEB Otel adıyla Ankara-Çayyolu’nda kurulan tesiste ayrıca 40 araç kapasiteli otoparkın yanı sıra lisans sonrası eğitim programlarının düzenlendiği bir Eczacılık Akademisi’nin mevcut olduğu ifade edildi.