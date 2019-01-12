Halkbank'tan kadroya takviye





ANKARA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı, Bulgar Strashimira Filipova ve ABD'li Nia Kai Reed'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Slavia Sofya takımında forma giyen Filipova ve ABD'li smaçör Reed kadroya dahil edildi.

33 yaşındaki Filipova, Bulgaristan Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alırken, 1996 doğumlu Reed ise son olarak ABD'nin Penn State Üniversitesi'nde forma giymişti.



