Halkbank’tan Hatay’a Bölge Koordinatörlüğü

85 yıldır Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması için çalışan Halkbank, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için Hatay ve Osmaniye illerini içine alan Hatay Bölge Koordinatörlüğü’nü kuruyor.

21 şubeden oluşacak

"Birlikte Daha Güçlüyüz" inancıyla Hatay Bölge Koordinatörlüğü’nü hayata geçiren Halkbank, depremde büyük yara alan Hatay ve Osmaniye’nin sosyal ve ekonomik dinamiklerini yeniden daha güçlü biçimde ayağa kaldırarak, bölgeye katma değer sağlayacak.

Halkbank, Hatay’da kurduğu Bölge Koordinatörlüğüyle müşterilerine ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve yerinde çözüm sunmayı amaçlıyor. Banka, bölgede yaşayan depremzedelerin bankacılık hizmetleri konusundaki beklentilerini gelişmiş dijital altyapısı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle karşılayacak.

17'si Hatay'da, 4'ü Osmaniye'de olmak üzere toplam 21 şubeyi kapsayan Hatay Bölge Koordinatörlüğü her bir şubesi ile tarih boyunca kültür, yaşam ve dayanışma noktasında önemli değerlere ev sahipliği yapan deprem bölgesinde daha yakından ve etkin hizmet vererek yaraları saracak.

Birlikte daha güçlüyüz

Hatay Bölge Koordinatörlüğü ile “Önce Halk, Sonra Banka” olmanın gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Biz 85 yıldır gücümüzü; ‘Bir olarak, birlik olarak, ortak akılla hareket eden’ bir gelenekten alıyoruz. Bu geleneğin gereklerini yerine getirmek için çalışıyoruz. Üstlendiğimiz misyon gereği toplumsal sorumlulukla, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine hızlı ve yerinde çözüm üretmek istiyoruz. Hatay Bölge Koordinatörlüğümüz, bölge halkının yanında olma niyetimizi yansıtıyor. Hatay ve Osmaniye'nin potansiyeline inanıyoruz. Felaketin boyutları ne olursa olsun gösterilen birliktelik, dayanışma, cesaret ve feraset bizlere güç verdi. Bizi biz yapan da bu değerlerimiz. Hatay ve Osmaniye’de felaketi yaşayan depremzedelerimize umut ışığı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki ektiğimiz yeni filizler, kadim Anadolu’nun bereketli topraklarında umudu, mutluluğu, huzur ve güveni yeniden yeşertecek” dedi.

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