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Halkbank’tan ATSO üyelerine İvme Finansman Paketi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir’i kabul makamında kabul etti.

14 Haziran 2019 Cuma 16:12
Halkbank’tan ATSO üyelerine İvme Finansman Paketi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir’i kabul makamında kabul etti.


Halkbank Bölge Koordinatörü Özdemir, Halkbank tarafından reel sektöre dönük olan finansal olanaklar hakkında bilgi vererek özellikle İVME paketinin duyurulması konusunda destek istedi.


Başkan Çetin, özel sektörün uygun kredi imkanlarına ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek katma değerli üretimi, ithal ürünlerin yerli kaynaklarla üretilmesini, ihracatı ve istihdamı destekleyen paketler ile ekonominin çarklarını döndürmenin önemine vurgu yaptı. Başkan Çetin, paketin katma değerli üretim yapacak, istihdam oluşturacak girişimcilere ulaştırılması için ATSO olarak her türlü desteği vermekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.


İvme Finasman Paketi’nde öne çıkan konular


İVME Finansman Paketi kapsamında; yeni veya kapasite artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçları finanse ediliyor. Krediler TL cinsinden, işletme ve yatırım kredisi olarak kullandırılıyor. İşletme kredilerinde 1 yıla varan anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl vade,Yatırımkredilerinde 2 yıla varan anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanıyor. Kredi geri ödemeleri 3 ayda bir ya da 6 ayda bir dönemsel taksitli olarak gerçekleştirilecek. Ödemesiz dönem faizleri 3 veya 6 aylık dönemlerde tahsil edilecek. İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak üst limitler yatırım kredilerinde 150 Milyon TL, işletme kredilerinde azami 30 Milyon TL olarak belirlenmiş durumda. İVME Finansman Paketi kapsamında krediler DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) veya TÜFE Endeksli olarak kullandırılıyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:12
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