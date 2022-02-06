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Aktüel Halkbank’ın temyizi 13 Mayıs’a uzatıldı
Aktüel

Halkbank’ın temyizi 13 Mayıs’a uzatıldı

ABD Yüksek Mahkemesi (Anayasa Mahkemesi), Halk Bankasının temyize başvurma süresini 13 Mayıs’a kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:54:00 -
Halkbank’ın temyizi 13 Mayıs’a uzatıldı

Temyize gitmeye hazırlanan Halk Bankası, son başvuru tarihi 15 Mart’ın uzatılması talebinde bulundu. Banka avukatları, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Yüksek Mahkeme Yargıcı ise bankanın talebini kabul ederek, temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs’a kadar uzattı. New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi, Hakbank’ın, Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapma kararı vermesi üzerine, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye almıştı. Halk Bankasına, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal” suçlaması yöneltiliyor.

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