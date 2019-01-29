Halkbank'ın rakibi United Volleys
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, A Grubu 4. hafta maçında yarın Almanya'nın United Volleys ekibini ağırlayacak29 Ocak 2019 Salı 09:45
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
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