Halkbank'ın rakibi United Volleys Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, A Grubu 4. hafta maçında yarın Almanya'nın United Volleys ekibini ağırlayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

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