Halkbank’a bir ödül daha

Banka, ‘Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne kadın girişimci ekosistemine yaptığı çevre dostu katkılardan dolayı lâyık görüldü. Genel Müdür Osman Arslan ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Arslan, ‘Sıfır Atık’ politikasının finans sektöründeki öncüsü olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Arslan, “Bir yandan kadın girişimcilerimizin kredi kaynaklarına erişimleri konusunda güçlü bir finansman programı uygularken bir yandan da sürdürülebilirlik konusunda çeşitli kesimler nezdinde farkındalığın yükselmesi için yoğun çaba harcıyoruz” dedi. Arslan, ayrıca “Yatırım kredilerimizi sürdürülebilirlik kriterleriyle değerlendiriyor; ülkemizin enerji kaynaklarını verimli kullanmaya, istihdamı arttırmaya projeleri destekliyoruz.

Sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak hepimizin ortak sorumluluğudur” açıklamalarını yaptı. Halkbank, sıfır atık konusuna büyük önem veriyor. Üreten Kadınlar Buluşmaları’nda farkındalık oluşturmak için konuyla ilgili paneller düzenliyor. Bankanın organize ettiği Üreten Kadınlar Yarışması’nın kategorilerinden biri ise ‘Sıfır Atık’.