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Spor

Halkbank, Moldovalı voleybolcu Bahov ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:25:11 -
Halkbank, Moldovalı voleybolcu Bahov ile yollarını ayırdı

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "A takım kadrosunda başarıyla hizmet veren Dmitrii Bahov ile mukavele yenilememe kararı alınmıştır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüp, Moldovalı voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek, spor yaşamında başarı ve ailesiyle mutlu bir hayat diledi.

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