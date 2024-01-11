Halkbank kumpası çöktü, zillet üzüldü

Buğra Kardan İstanbul

Amerika’dan Türkiye karşıtlarına kötü haber geldi. Halkbank aleyhine 27 Mart 2020’de açılan tazminat talepli Owens davası nihai olarak düştü. 3-4 senedir devam eden birinci hukuk davasından bankanın lehine karar çıkması dünyada ve Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.

Bir grup müşteki tarafından açılan Owens davasının temyiz mahkemesince reddedilmesi olumlu karşılandı. Hukukçular da mahkeme kararını yerinde buldu. Türkiye’nin önemli bir davayı atlattığına, haklılığını tüm dünyaya duyurduğuna işaret edildi.

Muhalefet sessiz

8 Ocak 2024’te alınan kararın akabinde muhalefet sessizliğe büründü. CHP’den davayla ilgili tek yorum gelmedi. Fonlu medyadan çıt çıkmadı. Koro hâlinde “Halkbank davası Türkiye’yi büyük külfetlerle karşı karşıya bırakacak” iddiasını dillendiren iç ve dış mihraklar sırra kadem bastı. Türkiye’ye yönelik kumpasın çökmesi zillet paydaşlarını üzüntüye boğarken FETÖ tetikçilerini küplere bindirdi. İktisatçılarca sinsi planlardan birinin daha bozulduğuna dikkat çekildi. İlaveten “Zilletin ve FETÖ’nün algı oyunları boşa çıkarıldı”, “Amerika’dan gelen müspet kararla muhalefet karalar bağladı” ifadeleri kullanıldı.

Böyle hainlik olmaz

Akit’e konuşan Ekonomist İsmail Çapak ise şunları söyledi: “Ne yazık ki Amerika, kendini dünyanın hakimi olarak görüyor. Bu ülke, başka ülkelerinin bankalarını yargılama ve cezalandırmaya gidiyor. Tabii Amerika’nın dava ettiği bankalar cezaları ödedi. Şükür ki Halkbank’a ceza çıkmadı. Türkiye’ye büyük bir kumpas yapıldı. Muhalif yapılar da bu kumpasta önemli rol oynadılar. Ne kadar hainleştiler, ülke için beka sorunu hâline geldiler ise Halkbank davasına bile sevindiler. TV ekranlarından ve sosyal ağlardan ‘Türkiye 20-25 milyar dolar ceza alacak, ülke ekonomisinin çökecek’ yalanını yaydılar. Bu nasıl hainliktir, bu nasıl gayri milli duruştur anlamak mümkün değil. Çok şükür adalet yerini buldu. Muhalif yapılar suspus oldular. Yargının verdiği karar bu yapıları çok üzdü. En nihayetinde Amerika tarafından iyi bir karar alındı. Yanlı ve yanlış bir hüküm verilmedi. Halkbank’ın mahkemeye çıkarılması dahi hataydı. Neyse ki bir hata daha yapılmadı. Amerika’dan gelen karar memnuniyet verici. Umarız Hughes davasında da hak yerini bulur. Adı geçen tazminatlı ikinci hukuk davasında da lehimize karar çıkar.”

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Sam amca haddini bil

Amerika’nın önüne geleni yargılama hakkı olmadığını da kaydeden Çapak, “Washington yönetiminin İran’a uyguladığı ambargoya diğer ülkelerin de dahil olmaları gibi bir zaruret yok. Dileriz bu ülke, haddini hududunu bilir ve bir daha Türkiye’yi yargılamaya kalkmaz. F16 sorununda da adım atar. Paramızı alıp uçağımızı vermemek ne demek! Bu, hukuk ve ahlâk kurallarına aykırı bir tavır ama her şerde hayır vardır. Amerika’nın bu hukuk ve ahlâk dışı tavrı yerli uçağımızı yapmamıza vesile oldu. İnşallah yerli uçağımız yakında semada olacak” diye ekledi.