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Spor

Halkbank, Hasan Yeşilbudak ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:15:00 -
Halkbank, Hasan Yeşilbudak ile yollarını ayırdı

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 36 yaşındaki libero Hasan Yeşilbudak'ın yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili Hasan Yeşilbudak, seninle iki ayrı dönem halinde unutulmayacak 10 sezon yaşadık, şampiyonluklar kazandık, çok önemli dereceler elde ettik. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda, Halkbank'ın temsil edildiği her alanda unutulmaz hizmetlerin oldu. Ve şimdi veda zamanı geldi. Tüm katkıların, bizimle birlikte olduğun için teşekkür ederiz. Sonraki yaşamında mutluluk ve başarı dileklerimizle..." ifadelerine yer verildi.

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