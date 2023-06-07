Halkbank dik durunca Melek Mosso böyle çark etti!

Halkbank Melek Mosso konserinin sponsorluğundan geri çekildiğini açıkladı.

Kamuoyunun tepkisini çeken konuşmasıyla gündeme gelen Melek Mosso, Halkbank'ın kendisi hakkındaki kararından sonra geri adım atarak özür diledi.

Ülkesini karaladığını, sosyal medya paylaşımının ayrıştırıcı olmadığını iddia eden Mosso'nun özür açıklaması şöyle:

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl konser sahnesinde yaptığı ahlak dışı el hareketiyle genç kadınlara ahlaksız aşılayan Melek Mosso, Powertürk Müzik Ödülleri töreninde sözde hak savunuculuğuna soyunarak ülkesini hedef aldı.

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Melek Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim." dedi.

Mosso öte yandan sosyal medya hesabından AK Parti'ye oy veren kadınlara sinkaflı küfreden kadının fotoğrafını paylaşarak, "idölüm" ifadelerini kullandı.