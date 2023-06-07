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Medya Halkbank dik durunca Melek Mosso böyle çark etti!
Medya

Halkbank dik durunca Melek Mosso böyle çark etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-07 17:25:00 -
Halkbank dik durunca Melek Mosso böyle çark etti!

Halkbank, Powertürk ödül töreninde sözde kadın hakkı savunuculuğu üzerinden ülkesini hedef alan, seçime giden süreçte de AK Parti'ye oy veren kadınlara küfreden birisinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp, "idolüm" mesajı yazan Melek Mosso karşısında dik durarak Mosso konserinin sponsorluğundan çekildi. Halkbankın adımı karşısında çark eden Mosso da kamuoyundan özür diledi.

Halkbank Melek Mosso konserinin sponsorluğundan geri çekildiğini açıkladı.

Kamuoyunun tepkisini çeken konuşmasıyla gündeme gelen Melek Mosso, Halkbank'ın kendisi hakkındaki kararından sonra geri adım atarak özür diledi.

Ülkesini karaladığını, sosyal medya paylaşımının ayrıştırıcı olmadığını iddia eden Mosso'nun özür açıklaması şöyle:

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl konser sahnesinde yaptığı ahlak dışı el hareketiyle genç kadınlara ahlaksız aşılayan Melek Mosso, Powertürk Müzik Ödülleri töreninde sözde hak savunuculuğuna soyunarak ülkesini hedef aldı.
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Melek Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim." dedi.

Mosso öte yandan sosyal medya hesabından AK Parti'ye oy veren kadınlara sinkaflı küfreden kadının fotoğrafını paylaşarak, "idölüm" ifadelerini kullandı.

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