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Aktüel

Halkalı’dan Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Ayasofya Camii 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak. İstanbul’un pek çok yerinden Sultanahmet’e Cuma namazı için vatandaşların akın etmesi bekleniyor. Cuma namazını Ayasofya’da kılmak isteyenler Sultanahmet’e nasıl gedeceklerini araştırmaya başladı. Halkalı tarafından Sultanahmet’e gidecek olanlar, “Halkalı’dan Ayasofya’ya nasıl gidilir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:28:00 -
Halkalı’dan Ayasofya’ya nasıl gidilir?

86 sene sonra Ayasofya Camii ibadete açılıyor. 24 Temmuz’da Ayasofya’da cuma namazı kılınacak. Halkalı tarafından Sultanahmet’e gidecek olanlar hangi toplu taşıma araçlarını kullanabileceklerini araştırıyor.

Halkalı’dan Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Avrupa yakasında yaşayanlar Ayasofya’ya ulaşmak için Marmaray kullanılabilir. Halkalı, Küçükçekmece, Bakırköy tarafından Marmaray’a binip Sirkeci durağında inebilirsiniz. Marmaray’dan indikten sonra Sirkeci tramvay durağına aktarma yapabilirsiniz. Ancak 24 Temmuz’da Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. O sebeple Sirkeci’den Sultanahmet’e yürüyebilirsiniz.

Metrobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Beylikdüzü’nden Ayasofya’ya nasıl gidilir?
Metrobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Beylikdüzü’nden Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Aktüel

Metrobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Beylikdüzü’nden Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Otobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir?
Otobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Aktüel

Otobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir?

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