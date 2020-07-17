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Aktüel

Halkalı'da inşaat malzemeleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

Kaza dolayısıyla bölgede trafik aksadı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:17:56 -
Halkalı'da inşaat malzemeleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Halkalı'da inşaat malzemeleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.K'nin kullandığı 34 EG 1651 plakalı tır, Küçükmece istikametindeki çevre yolu bağlantısında bulunan tırlar için zorunlu alanda kontrolden çıkarak devrildi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. G.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunlaştı ve araç kuyruğu oluştu.

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