Halkalı Gebze tren ile Ayasofya'ya nasıl gidilir?
Ayasofya Camiisinde 86 yıl sonra ilk kez bugün cuma namazı kılınacak. Yurdun farklı il ve ilçelerinden binlerce vatandaş Ayasofya Camiisinde cuma namazı kılmak için otobüslerle, metrolarla, tramvay, Marmaray, Avrasya Tüneli, vapur ve Gebze Halkalı Yüksek Hızlı tren ile Ayasofya’ya akın ediyorlar. Peki Halkalı Gebze tren ile Ayasofya'ya nasıl gidilir? Hızlı trenle Sultanahmet’e nasıl gidilir? Halkalı Gebze hızlı tren ile Ayasofya Camiisine nasıl gidilir?
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasını birbirine bağlayan proje olan Marmaray Halkalı ve Gebze metrosunun durakları ve saatleri hakkında tüm bilgiyi bu içerikte bulabilirsiniz. Marmaray Avrupa Yakası’nda bulunan Halkalı’dan başlayıp Gebze’ye kadar ilerlemektedir. Avrupa Yakası’nda Halkalı ile Kazlıçeşme Marmaray arasında ulaşım sağlarken, Anadolu Yakası’nda ise Ayrılık Çeşmesi ile Gebze arasında ulaşım sağlamaktadır. İstanbullular da çok iyi bilir ki, bu projenin ilk adımı Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nı birbirine bağlayan Kazlıçeşme Ayrılık Çeşmesi hattı ile atılmıştır.
Halkalı Gebze Metro hattı üzerinden birçok aktarma durakları yer almaktadır. Halkalı Gebze Metro Hattı üzerinden aktarma yapacağınız metro hatlarını ve duraklarını aşağıda görebilirsiniz:
Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı aktarması
Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı aktarması
Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı aktarması
Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı aktarması
Yenikapı İstasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları aktarmaları
Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolu aktarmaları
Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı aktarması
Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı aktarması
Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı aktarması
Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı aktarması
Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı aktarması
İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı aktarması