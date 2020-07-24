Halkalı Gebze tren ile Ayasofya'ya nasıl gidilir?

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasını birbirine bağlayan proje olan Marmaray Halkalı ve Gebze metrosunun durakları ve saatleri hakkında tüm bilgiyi bu içerikte bulabilirsiniz. Marmaray Avrupa Yakası’nda bulunan Halkalı’dan başlayıp Gebze’ye kadar ilerlemektedir. Avrupa Yakası’nda Halkalı ile Kazlıçeşme Marmaray arasında ulaşım sağlarken, Anadolu Yakası’nda ise Ayrılık Çeşmesi ile Gebze arasında ulaşım sağlamaktadır. İstanbullular da çok iyi bilir ki, bu projenin ilk adımı Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nı birbirine bağlayan Kazlıçeşme Ayrılık Çeşmesi hattı ile atılmıştır.

Halkalı Gebze Metro hattı üzerinden birçok aktarma durakları yer almaktadır. Halkalı Gebze Metro Hattı üzerinden aktarma yapacağınız metro hatlarını ve duraklarını aşağıda görebilirsiniz:

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı aktarması

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı aktarması

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı aktarması

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı aktarması

Yenikapı İstasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları aktarmaları

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolu aktarmaları

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı aktarması

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı aktarması

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı aktarması

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı aktarması

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı aktarması

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı aktarması