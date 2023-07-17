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Medya Halk TV'nin ilahiyatçısı, AK Parti'den kaçan Selçuk Özdağ'ı suçladı
Medya

Halk TV'nin ilahiyatçısı, AK Parti'den kaçan Selçuk Özdağ'ı suçladı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 01:07:00 -

CHP'nin kanalı Halk TV'de Mustafa Öztürk, AK Parti'den kaçan Selçuk Özdağ'ı suçladı.

Halk TV'nin ilahiyatçısı Mustafa Öztürk, AK Parti'den kaçan Selçuk Özdağ'a Halk TV'de suçlamalarda bulundu. TBMM araştırma komisyonunda bir anısını anlatan Öztürk, 'Biz gittik devlet kapalı kapılar ardında cemaatlerle ilişki kurmasın dedik. Selçuk Özdağ bana hocam sen bu işlere karışma akademik olarak yorumla. dedi' diyerek Özdağ'ı suçladı.

Canlı yayına bağlanan Gelecek Partili Selçuk Özdağ, "Ben böyle bir ifade kullanmadım. Komisyonda asla böyle bir şey kullanmadım. Çünkü tarikatların cemaatleştiğini, daha sonra da devlete ortak olduklarını ve zaman zaman da istediklerini yapmak için şantaj ve darbe bile yaptıklarını bilen biriyim." diyerek kendini savundu.

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