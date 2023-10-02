Halk TV'de skandal Ankara saldırısı yorumu! Ayşenur Arslan PKK'lı teröristin 'can almadan' gittiğine üzüldü

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan, "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölmek... Hiçbir şey yapamadan ölünmez." diye konuştu.

Ayşenur Arslan'a tepki yağdı

Arslan'ın hem teröristi öven hem de can kaybının yaşanmadığı terör örgütünün başarısız eylemine üzüldüğünü gösteren sözlerine tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Arslan hakkında harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Ankara'da bombalı terör saldırısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

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"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."