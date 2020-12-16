Halk TV'de ilginç anlar! İrfan Değirmenci küçükbaş hayvanlara ses oldu
CHP'nin finanse ettiği Halk TV'de ana haberleri sunan İrfan Değirmenci'nin belediye binasına giren küçükbaş hayvanların haberlerini sunma şekli sosyal medyada dalga konusu oldu.
Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin, Nevşehir'de, ağıldan çıkarak kent merkezindeki belediye binasının içine doğru yürüyen 5 küçükbaşın haberini sunma şekli ilginç anlara sahne oldu.
İrfan Değirmenci küçükbaş hayvanlara ses oldu
CHP'nin kanalı Halk TV'de ana haberleri sunan İrfan Değirmenci belediye binasına giren küçükbaş hayvanları sunarken izleyenlere ilginç anlar yaşattı.
'Küçükbaşlar isyanda' diyerek keçilerin haklarını savunmak için belediye binasına gittiğini söyleyen Değirmenci, küçükbaş hayvanların seslendirmesini yaptı.
'Yürüyün belediyeye gidiyoruz. Hayvan haklarını sormaya gidiyoruz. Bu böyle olmaz dediler. 'İçeri gireceğiz arkadaşlar' dedi koyun' ifadelerini kullanan Değirmenci'nin konuşması sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga konusu oldu.
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