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Gündem

Halk TV'de güldüren sözler: Erdoğan'la tek tek kapışırım

Halk TV'de katıldığı programda 65 yaş üstü vatandaşları korumak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını eleştiren şair Ataol Behramoğlu sosyal medyada alay konusu oldu. Behramoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tek tek basketbol maçı yapmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:46:00 - 2020-06-09 14:48:06

CHP'nin yayın organı Halk TV ekranlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen kısıtlamayı eleştiren Şair Ataol Behramoğlu alay konusu oldu.

"Basketbolda teke tek oynayalım"

78 yaşındaki Behramoğlu, 'keyfi bir yasak' olarak nitelendirdiği kısıtlama ile ilgili 'Gelsin Bakan Koca ile 100 metre yürüyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek oynayalım, bilim kurulu üyeleriyle rüzgar sörfü yapalım. Buyurun gelin' dedi.

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Yorumlar

Mehmet

Neresi gülünç bunun.
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Hatice

Kim bu ya kendini ne zannediyor ummetin baskaniyla neyi tartisacakki
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