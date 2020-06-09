Halk TV'de güldüren sözler: Erdoğan'la tek tek kapışırım
Halk TV'de katıldığı programda 65 yaş üstü vatandaşları korumak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını eleştiren şair Ataol Behramoğlu sosyal medyada alay konusu oldu. Behramoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tek tek basketbol maçı yapmak istediğini söyledi.
CHP'nin yayın organı Halk TV ekranlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen kısıtlamayı eleştiren Şair Ataol Behramoğlu alay konusu oldu.
"Basketbolda teke tek oynayalım"
78 yaşındaki Behramoğlu, 'keyfi bir yasak' olarak nitelendirdiği kısıtlama ile ilgili 'Gelsin Bakan Koca ile 100 metre yürüyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek oynayalım, bilim kurulu üyeleriyle rüzgar sörfü yapalım. Buyurun gelin' dedi.