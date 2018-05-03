Halk TV'de güldüren sözler! 'Bağımsız muhalefetin sesiyiz'

Halk TV'de program yapan Semra Topçu, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin Halk TV'den 'CHP'nin kanalı' olarak bahsetmesine tepki gösterdi.



Topçu, her olayda iktidarı eleştirip, CHP'nin yanında yer alan Halk TV'yi bağımsız bir kanal olarak tanımladı.



BAĞIMSIZ AMA MUHALEFETİN SESİ

Muhalefetin sesine daha çok yer verdiklerini söyleyen Topçu 'CHP'nin kanalı söylemi doğru değil. Halk TV bağımsız bir kanal ama muhalefetin sesini ağırlıklı olarak da ana muhalefetin sesini duyurmaya çalışıyoruz' diye konuştu.