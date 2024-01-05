Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için nihayet hesap vakti! İşte istenilen ceza

Halk TV patronu işadamı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İshak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki boğaz manzaralı villasında kaçak inşaatıyla ilgili 'sanık' olarak yargılandığı ortaya çıktı.

SABAH'ın edindiği bilgilere göre Mahiroğlu, kaçak villa inşaatıyla ilgili "imar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Mahiroğlu'nun 'sanık' olduğu iddianameye göre, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevlileri 15 Ağustos 2022 tarihinde Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında kontrol gerçekleştirdi.

USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollere göre, izinsiz ve ruhsatsız olarak iskanlı ana yapının bodrum katına 297 metre kare ilave alan yapıldı. Bodrum kata ilave edilen 297 metrekare alanın üst kısmı ise zemin kat seviyesinde teras olarak yapıldı. Villanın çatısı da kaldırılarak 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildi. İskanlı ana yapının tamamında güçlendirme yapıldı.

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, kendi ekiplerinin yaptığı bu tespitler ışığında hem yapı tatil tutanağı (ruhsatsız ya da ruhsata, mevzuata, projeye aykırı olarak yapılan yapıların mühürlenme işlemi) düzenleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AMACI GÜÇLENDİRMEKMİŞ

Ekiplerin mühür işleminden sonra 28 Kasım 2022 tarihinde "Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Mahiroğlu, "Villa 2 yıldır adıma kayıtlıdır. Villayı yeni aldım.

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Ben aldıktan sonra bina için yapılan resmi tetkiklerde binanın dayanıklı olmadığı tespit edilmiş. Bununla ilgili binayı aslına uygun olarak iyileştirme ve güçlendirme amaçlı tadil yapılırken imara aykırılık tespit edilmiş" dedi.

"İZİN ALINACAĞINI BİLMİYORDUM"

İfadesinin devamında mühürlenmiş binasıyla ilgili olarak projeye aykırı olan kısımları projeye uyumlu ve onaylı hale getirerek mührün kaldırılması için müracatlarını yaptıklarını söyleyen Mahiroğlu, "Bu iş için de herhangi bir izin alınacağı hakkında bir fikrim yoktu" şeklinde kendisini savundu.

"Ben işim icabı yurt dışına gidip gelen birisiyim" diyen Mahiroğlu, "Yurtdışından geldiğim de yapı tatil tutanağı tutulmuş. Villam mühürlenmiş vaziyette gördüm. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahiroğlu'nun ifadeleri suçunu kabul ettiğini gösterir nitelikte bulundu.Mahiroğlu'nun izinsiz ve ruhsatsız olarak "iskanlı ana yapının bodrum katına 297 metrekare ilave alan yapıp, bodrum kata eklediği 297 metrekare alanın üst kısmının zemin kat seviyesinde de terasa çevirerek, yapının çatısını da kaldırıp 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildiği hatırlatılan iddianamede Mahiroğlu'nun imar kirliliğine neden olma suçunu işlediği vurgulandı.

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasında gerçekleştirdiği kaçak inşaatla ilgili SABAH'ın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü ısrarlı yayınlar yargıyı ve bürokrasiyi harekete geçirdi.SABAH, Ağustos 2022'den itibaren Mahiroğlu'nun villasında gerçekleştirdiği kaçak inşaatla ilgili haberlere imza attı.Villa, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nü hem de İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ekiplerince iki kez mühürlendi ancak mühürler Mahiroğlu'nu durduramadı.300 metrelik villayı 600 metreye çıkaran ve inşaata devam eden Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı ortaya çıkmıştı.