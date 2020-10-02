Halk TV, Enver Aysever'in işine son verdi!

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Halk TV ekranlarında 'Ayrıntılar' programının sunuculuğunu yapan Enver Aysever, Halk TV tarafından işten çıkarıldığını duyurdu.

Halk TV, geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarından ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ üzerinden yine Müslümanları hedef alan Enver Aysever ile yollarını ayırdı. Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV’nin kendisiyle yollarını ayırdığını açıkladı. Konuya ilişkin ayrıntı paylaşmayan Aysever’in yaptığı paylaşımda, işten çıkarılmayı hiç beklemediği çok net anlaşılıyor.

Halk TV, Enver Aysever'i neden çıkardı?

CHP tarafından finanse edilen ve her fırsatta imam hatiplileri, Müslümanları hedef gösteren, öte yandan devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan söylemleriyle bilinen Halk TV’nin Enver Aysever’le yollarını neden ayırdığı ise merak konusu oldu.

Sunuculuk yaptığı ‘Ayrıntılar’ programında kendisi de defalarca milli ve manevi değerleri aşağılayıcı ifadeler kullanan hatta Müslümanlara 'gerici,yobaz' diyecek kadar ileri giden Enver Aysever’le aynı zihniyet yapısında olduğu bilinen bir gerçek.

Enver Aysever'in paylaşımı:

Enver Aysever şimdi ne yapacak?

Kendi sunduğu program dahil boy gösterdiği programlarda reyting getirisi olmayan, işi gücü Müslümanlar olan ve yaptığı konuşmaları bilimselliğe dayatmayan 'bence'lerle yorum yapan Enver Aysever'in nereden kafasını çıkaracağı şimdilik gizemini koruyor.