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Gündem Halk TV CHP ve İYİ Parti'nin oyunu açıkladı! Tam bir yıkım var
Gündem

Halk TV CHP ve İYİ Parti'nin oyunu açıkladı! Tam bir yıkım var

Yeniakit Publisher
2023-09-30 23:52:00 -

Halk TV ekranlarında partilerin oy oranlarıyla ilgili yapılan son araştırma paylaşıldı. CHP ve İYİ Parti oyları eridi.

Son seçim sonrası CHP ve İYİ Parti'nin başarısızlığı bardağı taşıran son damla oldu. Son araştırmada iki partinin de gözden düştüğü ortaya çıktı.

Oyları eridi

Metropol'ün yaptığı araştırmayı paylaşan Halk TV, muhalefetin nasıl eridiğini gözler önüne serdi.

CHP’nin oyu %15’e inerken, İYİ Parti'nin oy oranı %5’e indi.

Popüler siyasetçiler araştarmasında da CHP ilk 3'e giren isim olmadı.

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