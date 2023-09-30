Halk TV CHP ve İYİ Parti'nin oyunu açıkladı! Tam bir yıkım var
Halk TV ekranlarında partilerin oy oranlarıyla ilgili yapılan son araştırma paylaşıldı. CHP ve İYİ Parti oyları eridi.
Son seçim sonrası CHP ve İYİ Parti'nin başarısızlığı bardağı taşıran son damla oldu. Son araştırmada iki partinin de gözden düştüğü ortaya çıktı.
Oyları eridi
Metropol'ün yaptığı araştırmayı paylaşan Halk TV, muhalefetin nasıl eridiğini gözler önüne serdi.
CHP’nin oyu %15’e inerken, İYİ Parti'nin oy oranı %5’e indi.
Popüler siyasetçiler araştarmasında da CHP ilk 3'e giren isim olmadı.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var
Gündem
İmamoğlu gözlerini kapadı! Halk TV’ye diyet borcunu ödüyor Kaçak kata tam gaz devam! Skandalda yeni gelişme
Gündem
Halk TV programlarına hep onu davet ediyordu! Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
Gündem
Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor
Gündem
İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu