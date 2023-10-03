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Medya Halk TV Ayşenur Arslan’ın programını yayından kaldırdı
Medya

Halk TV Ayşenur Arslan’ın programını yayından kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 10:44:00 -
Halk TV Ayşenur Arslan’ın programını yayından kaldırdı

Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında bir programda söylenen sözlerden dolayı Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Halk TV'den yapılan açıklamada programa son verildiği belirtildi.

RTÜK Başkanı Şahin gece yarısı açıklama yaparak, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Halk TV hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu.

Bunun üzerine bu sabah Halk TV’den yapılan açıklamada söz konusu programı yayından kaldırılma kararı alındığı belirtildi.

Canlı yayında "Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist, üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bu benim aklıma takılan şeylerden birisi" diyen Arslan, saldırı için kullanılması planlanan aracın neden Ankara'dan çalınmadığını sorguladığı konuşmasıyla da tepki toplamıştı.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

 
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SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan söz konusu ifadelerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 02/10/2023 tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan’nın 1 Ekim tarihinde Emniyet genel müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü Pkk tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin Terör örgütü propagandası yapma ve Suçu ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatılmıştır.” Dendi.

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Yorumlar

vurucu

halt yedi kanalizazyonu bizde senin dediğini yedik kuruluş amacınız ülkeyi nasıl parçaları üzerine

Menderes Akdağ

Ne oldu halkı kandıran tv Belgeli oldu pkk seviciliğiniz
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