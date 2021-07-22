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Halk sokaklara döküldü! ABD'den yaptırım sinyali
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Dünya Halk sokaklara döküldü! ABD'den yaptırım sinyali
Dünya

Halk sokaklara döküldü! ABD'den yaptırım sinyali

ABD, Küba'da hükümet protestolarında göstericilere uygulanan baskı nedeniyle yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 00:57:00 -
Halk sokaklara döküldü! ABD'den yaptırım sinyali

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Başkan Joe Biden yönetiminin Küba’daki barışçıl protestolara katılan göstericilere uygulanan baskı nedeni ile yaptırımları ele aldığını ifade etti.

Küba halkı sokaklara döküldü

Küba’da binlerce kişi, temel ihtiyaç malzemelerinin yetersizliği, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadelesini protesto etmek için 11 Temmuz’da günü sokaklara dökülmüştü. Küba hükümeti ise, protestoların ABD’nin finanse ettiği paralı askerler tarafından organize edildiğini ve bu kişilerin ekonomik ambargoya destek verdiğini öne sürmüştü.

ABD'den yaptırım mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin Küba’daki barışçıl protestolara katılan göstericilere uygulanan baskı nedeni ile yaptırımları ele aldığını ifade etti. Price, Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin Kübalı yetkilileri barışçıl protestolara katılan göstericilere yönelik şiddet, baskı ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutma yollarını araştırdığını açıkladı.

Protestolar sonuç vermişti

Küba hükümeti, protestoların ardından farklı ülkelerden gelen yolcuların ülkeye getirebilecekleri gıda ve ilaç miktarındaki kısıtlamaların geçici olarak kaldırıldığını duyurmuş, alınan kararla birlikte ülkeye getirilen bu ürünlerde sınırı aşanlardan vergi alınmayacağını bildirmişti.

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