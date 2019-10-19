Halk sokağa inince Arabistan vatandaşlarını çekti!
Lübnan genelinde başlayan protestoların ardından Suudi Arabistan, ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.
Suudi Arabistan'ın vatandaşlarını protestoların devam ettiği Lübnan'dan tahliye ettiği ifade ediliyor.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, protestolar nedeniyle vatandaşlarını ülkeden çıkarmaya başladı.
Elçiliğin, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmek üzere hazırlık yapmasını talep ettiği belirtildi.
Lübnan'da geçtiğimiz gün başlayan protestolar yayılmaya devam etmişti.
Protestoların artarak ülkeyi içine alacak bir krize dönüşmesinden endişe ediliyordu.
Kaynak: Mepa News