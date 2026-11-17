Halk sağlığını tehdit eden sevkiyat! Otobüs bagajından 600 kilo sağlıksız et çıktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ordu’da bir yolcu otobüsünde mevzuata aykırı koşullarda taşındığı belirlenen 600 kilogram kırmızı ete el konuldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sivas'tan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygun olmayan şartlarda et taşındığını tespit etti.
El konulan 600 kilogram et, imha için Altınordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere devam edileceği bildirildi.