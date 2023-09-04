Halk sağlığını tehdit eden bu işletmeler ifşa edilsin

ANKARA'da, restoran ve kafelere yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda ve hijyen denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, 8 aylık süreçte Ankara'da 434 işletmeye 18 milyon TL idari para cezası uygulandığını, 29 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, restoran, kafe ve restoranlara yönelik denetimde son tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza koşulları ile hijyen ve temizlik gibi çeşitli kriterler incelendi. Çankaya Çukurambar'da faaliyet gösteren restorandaki denetimde, kullanım tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. İşletmeye 9 bin 211 lira idari para cezası uygulandı. Mutfak bölümünde ürünlerin saklama koşullarıyla ilgili tespit edilen eksiklikler için de 15 gün süre verildi.



'DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK'



Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gıda denetim seferberliği başlatıldığını, tüm illerde gıda kontrol görevlilerince umuma açık yerlerde denetim yapıldığını belirtti. Ankara'da yaklaşık 300 gıda kontrol görevlisi ile toplu tüketim yerlerinde çalışma yapıldığını belirten Korkmaz, "Ankara'da şimdiye kadar 66 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin 250 civarında gıda numunesi alındı. Bugün de etten bir numune aldık. Bu numunelerden yaklaşık 130 tanesi gıda laboratuvarlarında yapılan analizler sonucunda olumsuz çıktı. Gerek tespit ettiğimiz eksiklikler, gerekse olumsuz çıkan gıda numunesi sonuçlarına ilişkin 8 aylık süreçte, Ankara'da 434 işletmeye yaklaşık 18 milyon TL idari para cezası uygulandı. Halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle 29 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bundan sonraki süreçte gıda denetimimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.