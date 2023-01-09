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Aktüel Halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aktüel

Halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 00:42:00 -
Halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde seyreden B.Y. yönetimindeki 34 ZV 5935 plakalı otomobil, B.A.idaresindeki 41 J 4055 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile beraberindeki M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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