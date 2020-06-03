Halk otobüslerine bakanlıktan aylık bin TL’lik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa’da 65 yaş ve üstü ücretsiz taşıma yapan 807 halk otobüsü şoförüne bin TL destek verecek. 65 yaş ile ilgili binişleri 2 biniş olarak belirleyen ve bundan dolayı 4 aydır para alamayan şoför esnafı 2 biniş sınırlamasını kaldırmasıyla birlikte devletten destek almaya hak kazandı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, bakanlığın ocak ayından olmak üzere 4 aylık ücreti bu hafta içinde hesaplara yatıracağını söyledi.

Bakanlığa destekleri için teşekkür eden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, “Daha önce 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama getirmiştik günlük 2 biniş olarak. Bununla ilgili bakanlığımız böyle bir sınırlama getirdiğimiz için paralarımızın ödenmeyeceğini söyledi. Bu nedir ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayıda yeni dolduğundan dolayı bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde böyle bir kısıtlama getirdiğimiz için paraların yatırılamayacağını söylediler. Bir de mahkemelik bir durumu vardı. Birkaç dernek mahkemeye başvurmuştu, sınırlamanın olamayacağıyla ilgili. Bizde sınırlandırmanın kaldırılmasıyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ilettik. Başkanımız Cengiz Ergün konuyu genel sekretere iletti. Hemen UKOME gündemine alındı. UKOME’den bu sınırlandırmayı kaldırdık. Kaldırdıktan sonra ilgili kararlarımızı Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığımıza ilettik. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur konuyla ilgilendi. İl Müdürümüz Zehra Hanım bakanlıktan yazının geldiğini otobüs başına bin TL’nin ödeneceğini ifade etti. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde şoför esnafımızın hesabına paralar yatacak. Esnafımız da bu zor süreçte nefes alır. Sayın vekilimiz Murat Baybatur’a, başkanımız Cengiz Ergün’e, Ulaşım Daire Başkanımıza, İl Müdürümüz Zehra hanıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Karaağaç, il genelinde çalışan 807 halk otobüsünün bulunduğunu belirterek, bu araçların hepsine aylık bin TL olmak üzere 4 aylık 4’er bin TL yatacağını açıkladı.