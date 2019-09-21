Halk Mısır’da sokağa indi, İsrail korktu! ABD’den medet umdular

Terör devleti İsrail'in Ordu Radyosu, Mısır'daki gelişmeler hakkında son dakika yayınları yaptı. Radyoda yapılan yayınlarda protestoların genişlemesinden ve darbeci Sisi'nin çöküşünden endişelenildiği belirtildi. Katil İsrail, Sisi'nin çöküşünün kendisi için stratejik bir felaket olduğu görüşünde.

İsrail Ordu Radyosu, Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile derhal iletişime geçmesi çağrısından bulundu.

Radyoda yapılan yayında Sisi rejiminin devrilmesinin İsrail için stratejik bir felaket olacağını belirtildi.

İsrail için dehşet senaryosu

Aşırı sağcı İsrailli yazar Ariel Siegel ise, Tahrir Meydanı'nın ayağa kalkmasının İsrail için çok kötü bir haber olduğunu, Sisi rejimindeki istikrarsızlık göstergelerinin İsrail'e tekrar bir dehşet senaryosu yaşatabileceğini duyurdu.

Mısır'da halk yolsuzlukla suçlanan darbeci Abdulfettah el-Sisi'yi devirmek için iş adamı Muhammed Ali'nin çağrısıyla sokaklara döküldü.

Son sokak eylemlerinde yaşanılanların travmasını zor atlatan Mısır halkının protestosu dünya medyası tarafından yakından izleniyor.