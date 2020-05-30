  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Halk kütüphanesi yeni sürece hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi Korona virüs sonrasında normalleşme sürecinde kapılarını kitap severlere açmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:09:14 -
Halk kütüphanesi yeni sürece hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi Korona virüs sonrasında normalleşme sürecinde kapılarını kitap severlere açmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Düzce İl Halk Kütüphanesi’de 1 Haziran’dan itibaren başlayacak olan normalleşme sürecinde kapılarını açacak. Kütüphane içerisinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tüm salonlarda düzenlemeye gidildi. Masalar arasında 1.5’ar metre mesafeler ayarlandı. Her masada 1 okuyucu oturabilecek şekilde sınırlandırmalar yapıldı. Girişlerde maske kontrolü yapılacak. Ayrıca içeride fazla kişi olmaması için de kapıda güvenlik görevlileri tarafından sayı kontrolü ve ateş ölçer cihazlar ile ölçüm yapılacak. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Düzce İl Halk Kütüphanesi 1 Haziran’dan itibaren kitap severlere açılmayı beklemeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı