Halk Ekrem’in umurunda değil! Bütün derdi şarkıcılar

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, halkın dertlerini unutup, şarkıcı ve müzisyenlerin derdine düştü. Toplu taşıma araçlarını bekleterek halkı mağdur etmenin önlemini bile alamazken, İmamoğlu bütün bunları bırakıp şarkıcılara nasıl konser veririz çabalarına girdi.

Dünyayı saran koronavirüs salgını sanki sadece şarkıcı ve müzisyenleri etkilemiş gibi, olmayan İBB kaynaklarını şarkıcılara aktarma planını açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Ekrem İmamoğlu, yayınladığı bir görüntüde , "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu başvuru için ise, https://istanbulbirsahne.com adresini paylaştı. Sitede etkinlikle ilgili olarak, şu açıklama yer alıyor:

"#İstanbulBirSahne projesiyle şehir dev bir açık hava sahnesine dönüşüyor; İstanbullularla müzisyenler özlem gideriyor…İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı noktayı açık hava sahnesine dönüştürerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlıyor; pandeminin başlangıcıyla zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlıyoruz.

#İstanbulBirSahne etkinlikleri; şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek…"