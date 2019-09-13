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Halk Ekmek'teki zammın ardından İstanbullu fırıncılar yüzde 20 zam talep etti!

İBB'ye bağlı Halk Ekmek'te yapılan yüzde 40'lık zam sonrası, İstanbullu fırıncılarda ekmek fiyatlarında yüzde 20'lik zam talebinde bulundu. Fırıncılar 200 gram ekmeğin 1,5 TL'den satılmasını istiyor.

13 Eylül 2019 Cuma 18:04
Halk Ekmek'teki zammın ardından İstanbullu fırıncılar yüzde 20 zam talep etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek'in normal ve kepekli ekmek dışındaki ürünlere zam yapmasının ardından, İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası da yüzde 20 zam talebinde bulundu.

"200 gram ekmeğin 1,5 liradan satılmasını istiyoruz"

İBB iştiraki Halk Ekmek'te poşetli ürünler yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı. İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da hayatın diğer illerden daha pahalı olduğunu belirterek, "Ekmek fiyatının da diğer illere göre daha farklı olması gerekiyor. An itibariyle 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satıyoruz. Fakat bu fiyat bizi kurtarmıyor. 200 gram ekmeğin 1,5 lira olması talebimiz var. Yönetimimizle böyle bir karar aldık. Maliyetlerimizi yaptık ve yetkililere sunduk. 200 gram ekmeğin 1,5 liradan satılmasını istiyoruz" dedi.

"Bize göre bu tamamen siyasi bir durumdur"

Erdoğan Çetin, İstanbul Halk Ekmek'in zammını da eleştirerek, "Vatandaşımız tabi ki haklı ama fırıncı esnafımızda şu anda çok sıkıntılı. Diğer ürünlere yüzde 40'a yakın yani ambalajlı ve paketli ürünlere zam yapıldı. Bir tarafta yüzde 40 zam yapılıyor, diğer tarafta aynı fiyat devam ettiriliyorsa bize göre bu tamamen siyasi bir durumdur" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:04
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  • HakanHakan3 dk önce
    Heryerden ekmek 1 50 lira zaten neyin kafası bu

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