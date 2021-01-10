Halk ekmek satış bayi nerelerde var? | İstanbul Halk Ekmek tarafından üretilen ekmek ve unlu mamuller vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Pek çok kişi yaşadığı ilçede halk ekmek satış bayi olup olmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul Halk Ekmek satış bayi nerede var?

Halk ekmek nedir?

İstanbul Halk Ekmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin unlu mamulleri üreten şirketidir. Şirket 1971 yılında kurulmuştur.

Halk ekmek satış yerleri

İstanbul'un farklı noktalarında 40 adet halk ekmek bayi bulunuyor. Söz konusu bayilerden 11.00-18.00 saatleri arasında alışveriş yapmanız mümkün. Ayrıca bazı market ve bakkallarda da halk ekmek ürünleri anlaşmalı olarak satılıyor.

Halk ekmek fiyatları güncel

İstanbul Halk Ekmek; ekmek, kurabiye, ekmek cipsi, in gibi pek çok ürünün satışını yapıyor. Fiyatlar ise ürünlere göre değişiyor.

Galeta unu 500 gram 5,50 TL

Tam buğday ekmeği 400 gram 5,00 TL

Çok tahıllı ekmek 500 gram 6,00 TL

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