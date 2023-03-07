Halk eğitim merkezleri deprem mesaisinde

Kent merkezi ve ilçelerdeki HEM’e bağlı atölyelerde, depremden hemen sonra başlatılan çalışmalara usta öğretici, kursiyerlerin yanı sıra öğretmen ve idareciler de katılıyor. Atölyelerden şimdiye kadar 2 bin 280 uyku tulumu, 8 bin 673 atkı-eldiven-şal-bere, 756 battaniye, 2 bin 755 polar giysi, 578 yorgan ve nevresim, 20 bin 750 ultrasonik maske, 764 havlu, 1768 iç çamaşırı, 1200 çorap, 3 bin 348 eşofman ve pijama takımı üretildi. Hazırlanan ürünler Denizli Valiliği ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine ulaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, afetten sonra hızlı bir aksiyon aldıklarını dile getirerek, “Şu an bulunduğumuz Pamukkale Halk Eğitim Merkezi’ndeki hanımefendiler, yöneticilerimiz ve gönüllülerimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik hızlı bir şekilde uyku tulumu, bere, iç kıyafet, polar, mont, kaban, ceket gibi onlarca ürünü burada üretiyorlar” dedi.