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Eğitim Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir
Eğitim

Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir

Halk eğitim kursu sertifikası indir? Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amacıyla pek çok kurs veriyor. Kursa katılım sağlayan ve başarılı olanlara ise sertifika veriliyor. Peki, halk eğitim merkezi sertifikaları internetten alınıyor mu? E Devlet’ten sertifikalar nasıl indirilir?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 13:06:00 -
Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir

Halk eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde her yıl onlarca kurs gerçekleştiriyor. Söz konusu kurslara her yıl binlerce kişi katılıyor. Kurslarda başarılı olanlar ise sertifikalarını online olarak indirmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada artık sertifikalar e Devlet üzerinden indirilebilecek.  

Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini açıkladı. Bakan Özer, yazılı açıklamasında, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.

Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı tamamladıklarını bildiren Özer, "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.

 

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